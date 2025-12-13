Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 19:16

В Прикамье расследуют гибель двух человек на реке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следователи СУ СКР по Пермскому краю организовали проверку после гибели двух человек на реке Буб, сообщает пресс-служба местного СК. Инцидент произошел в Сивинском муниципальном округе в ночь на 13 декабря.

По версии следствия, мужчина 1993 года рождения вместе со знакомыми катался по льду на мотобуксировщике. Органы считают, что техника провалилась под лед. Двое пассажиров — мужчина 1992 года рождения и женщина 1982 года рождения скончались, уточнили в СУ СКР. Правоохранители назначили экспертизы и опрашивают свидетелей инцидента.

Ранее в Новосибирске на реке Ине было обнаружено тело мужчины. Пенсионер 1949 года рождения вмерз в лед — он числился пропавшим без вести. По предварительной версии, пожилой мужчина провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться из воды.

До этого в Приморском крае в районе поселка Кипарисово мужчина на квадроцикле провалился под лед на реке Суйфун. Транспорт ушел под воду, однако сам водитель был спасен оказавшимися поблизости рыбаками.

Пермский край
СКР
смерти
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский журналист предупредил Украину о скорой утрате Одессы
Центр «Россия» представил новую интерактивную сказочную выставку
ЧП повлияло на движение поездов в Самару и Москву
Суд выяснил новые подробности о компаниях Иванова
Сборную Аргентину могут отстранить от ЧМ-2026
«Обвал» ипотечного рынка, Gucci Mane в Москве, удар по Одессе: что дальше
«Не дают покоя гитлеровские лавры»: в ГД высказались о новых планах СБУ
«Никаких гадких вопросов»: Лукашенко поставил журналистке строгое условие
Смешиваю творог и лимон: свежая намазка для бутербродов!
Названа одна из причин «тихого» инфаркта
Радиоперехват раскрыл состояние бойцов «Азова» на Рубцовском направлении
Израиль подтвердил ликвидацию одного из организаторов атаки в 2023 году
Эйсмонт рассказала, куда отправили 100 помилованных Лукашенко осужденных
Главная елка Саратова рухнула
В Росгвардии опровергли слухи о наказании повара, снявшего видео с Macan
Промсвязьбанк подсчитал стоимость Домодедово перед приватизацией
Роскосмос обсудит с NASA перекрестные полеты на МКС
Новогодняя история возвращается: яркие кадры с кинопремьеры «Елки-12»
Роман Маргариты Симоньян назвали суперактуальным
В офисе Зеленского произошли очередные кадровые перестановки
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.