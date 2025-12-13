В Прикамье расследуют гибель двух человек на реке

В Прикамье расследуют гибель двух человек на реке

Следователи СУ СКР по Пермскому краю организовали проверку после гибели двух человек на реке Буб, сообщает пресс-служба местного СК. Инцидент произошел в Сивинском муниципальном округе в ночь на 13 декабря.

По версии следствия, мужчина 1993 года рождения вместе со знакомыми катался по льду на мотобуксировщике. Органы считают, что техника провалилась под лед. Двое пассажиров — мужчина 1992 года рождения и женщина 1982 года рождения скончались, уточнили в СУ СКР. Правоохранители назначили экспертизы и опрашивают свидетелей инцидента.

Ранее в Новосибирске на реке Ине было обнаружено тело мужчины. Пенсионер 1949 года рождения вмерз в лед — он числился пропавшим без вести. По предварительной версии, пожилой мужчина провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться из воды.

До этого в Приморском крае в районе поселка Кипарисово мужчина на квадроцикле провалился под лед на реке Суйфун. Транспорт ушел под воду, однако сам водитель был спасен оказавшимися поблизости рыбаками.