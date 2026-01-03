Новый год — 2026
03 января 2026 в 07:55

«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой

Профессор Орсини: назначение Буданова главой офиса Зеленского разозлит Трампа

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Назначение начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова на пост главы офиса президента Владимира Зеленского было ошибкой, заявил в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano профессор социологии Алессандро Орсини. По его словам, такой шаг противоречит американскому мирному плану и вызовет недовольство президента США Дональда Трампа.

Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров, но мы знаем, что на этом этапе Зеленский не очень заинтересован в заключении мира, — уверен Орсини.

Накануне, 2 января, Зеленский подписал указ о снятии Буданова с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны. Он официально стал главой офиса украинского лидера. Зеленский также подтвердил, что новым начальником Главного управления разведки Украины стал председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

По мнению источника, предложение Буданову возглавить офис президента является маневром для политического устранения конкурента. Таким образом Буданова поставили в затруднительное положение.

