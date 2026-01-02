Зеленский подтвердил слухи о новом преемнике Буданова в ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что начальником ГУР Минобороны стал председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко. В своем Telegram-канале глава государства подчеркнул, что он доложил об общей ситуации вокруг страны и актуальных угрозах.

С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи <…> на позиции военной разведки Украины, — отметил Зеленский.

До этого о назначении Иващенко на пост начальника ГУР вместо Кирилла Буданова, который занял пост руководителя офиса Зеленского сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, прежде распространялась информация, что Буданов сможет назначить на свою должность одного из своих заместителей, тогда как Иващенко считался представителем «квоты» бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что назначение Буданова никак не повлияет на ход переговоров. По его мнению, диалог продолжится в прежнем формате. Парламентарий добавил, что Буданов, как и Ермак, пытается превратить русское большинство подконтрольных Киеву территорий в «нечто антирусское».