03 января 2026 в 07:28

В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза

Член ОП Рыбальченко призвал задействовать практики антиалкогольных кампаний СССР

Антиалкогольная демонстрация на Пушкинской площади, 1997 год Антиалкогольная демонстрация на Пушкинской площади, 1997 год Фото: Андрей Столяров / РИА Новости
В России необходимо применять все положительные практики антиалкогольных кампаний, в том числе из Советского Союза, такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, которые приводит ТАСС, в СССР такие меры снизили смертность и повысили рождаемость.

Мы не должны повторять негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счете ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста. Это были выдающиеся демографические результаты, — убежден Рыбальченко.

Вместе с этим он признал, что так называемый «сухой закон» в СССР имел ряд проблем. Так, люди по-прежнему умирали от употребления суррогатов. Кроме того, по его мнению, в советское время наблюдалась «бездумная» вырубка виноградников.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал полностью запретить жидкость для вейпов. Депутат отметил, что курящие вейпы доставляют неудобство другим в общественных местах, например на автобусных остановках.

