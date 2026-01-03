В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза

В России необходимо применять все положительные практики антиалкогольных кампаний, в том числе из Советского Союза, такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, которые приводит ТАСС, в СССР такие меры снизили смертность и повысили рождаемость.

Мы не должны повторять негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счете ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста. Это были выдающиеся демографические результаты, — убежден Рыбальченко.

Вместе с этим он признал, что так называемый «сухой закон» в СССР имел ряд проблем. Так, люди по-прежнему умирали от употребления суррогатов. Кроме того, по его мнению, в советское время наблюдалась «бездумная» вырубка виноградников.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал полностью запретить жидкость для вейпов. Депутат отметил, что курящие вейпы доставляют неудобство другим в общественных местах, например на автобусных остановках.