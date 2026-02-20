Зимняя Олимпиада — 2026
Музей истории ГУЛАГа превратится в Музей памяти геноцида советского народа

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
Музей истории ГУЛАГа в Москве больше не откроет свои двери для посетителей, рассказал источник NEWS.ru, знакомый с ситуацией. По его информации, на его месте в тех же стенах и экспозиционных модулях появится новый Музей памяти геноцида советского народа. Открытие запланировано на 22 июня.

Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Измайловский суд повторно рассмотрит иск о передаче в собственность России более 270 картин русского художника Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Предварительное заседание назначено на 25 февраля.

Тем временем Русский музей в Санкт-Петербурге второй год подряд стал лидером по посещаемости в стране в период новогодних праздников. Как отметила директор учреждения Алла Манилова, за время каникул его залы приняли рекордные 208 674 человека. Это почти на 20% превышает показатель прошлого года. По мнению Маниловой, именно новогоднее время служит уникальным индикатором общероссийского интереса к культуре.

