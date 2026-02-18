Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 14:31

«Половина Варшавы стоит на нашем фундаменте»: Володин о требовании Польши

Володин напомнил Польше, что именно СССР помог восстановить Варшаву после войны

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Половина Варшавы стоит на фундаменте, который возвел Советский Союз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в нижней палате парламента. Он напомнил, что именно СССР, сам находившийся в руинах после Второй мировой войны, откликнулся на просьбу Польши о помощи и направил ресурсы на восстановление страны. Фрагмент выступления он опубликовал в своем Telegram-канале.

17 февраля 1945 года правительство освобожденной Польши — подчеркну, нашими советскими войсками от фашистов, — обратилось в адрес руководства Советского Союза с просьбой спасти их от голода, холода, и попросили средства на восстановление Варшавы. В то время, когда наша страна была разрушена, [мы] сами недоедали, но постарались сделать все для того, чтобы [им] помочь, — заявил Володин.

Парламентарий обратил внимание на контраст между историческими фактами и современной риторикой польского руководства во главе с премьер-министром страны Дональдом Туском, у которого, по словам Володина, дед воевал на стороне фашистов. По его словам, он вместе с такими же потомками сторонников фашистов занял не просто недружественную позицию по отношению к России, а продемонстрировали настоящую «желчь и ненависть».

Володин призвал поляков помнить, что многие из них живут сегодня благодаря советским солдатам и офицерам, которые погибли при освобождении Польши. Володин также подчеркнул масштабы послевоенной помощи.

Накормили, обогрели поляков, восстановили за счет нашей страны, которая еще лежала в разрухе. А сегодня вот эти «туски» делают такие оскорбительные заявления. Половина Варшавы стоит на нашем фундаменте, — заключил спикер ГД.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно СССР во время Второй мировой войны, несмотря на то, что сам «истекал кровью и страдал от голода», помогал Польше и восстанавливал ее столицу в послевоенные годы. Так она прокомментировала требование Варшавы о репарациях от Москвы.

