20 января 2026 в 16:05

В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники

Русский музей в Петербурге в праздники посетили рекордные 208,6 тыс. человек

Русский музей, Санкт-Петербург Русский музей, Санкт-Петербург Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Второй год подряд Русский музей в Санкт-Петербурге становится лидером по посещаемости в стране в период новогодних праздников, сообщила «Петербургскому дневнику» директор учреждения Алла Манилова. За время каникул его залы приняли рекордные 208 674 человека, что почти на 20% превышает показатель прошлого года. По мнению Маниловой, именно новогоднее время служит уникальным индикатором общероссийского интереса к культуре.

В это время принципиально меняется структура посещаемости: в залах Русского музея многократно увеличивается количество гостей со всей страны. Именно итоги новогодних каникул дают дополнительный материал для анализа — позволяют точнее понять интересы широкой аудитории, — объяснила она.

По словам Маниловой, анализ популярности помог определить ключевые «точки роста»: выставку «Русская традиция», посвященную русской культуре через народное искусство и классическую живопись, и развивающийся Михайловский замок, который стал центром исторического просвещения. Директор музея подчеркнула, что выставка вдохновила сотни семей на изменение праздничных традиций и оформления быта, подтвердив живой интерес к национальному наследию.

Ранее стало известно, что новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. Она возглавляла Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (с февраля 2025 года) и музейно-выставочный центр РОСИЗО.

Санкт-Петербург
музеи
Русский музей
Новый год
праздники
