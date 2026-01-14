Назван новый директор Третьяковской галереи

Новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в мессенджере МАХ. Она возглавляла Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (с февраля 2025 года) и музейно-выставочный центр РОСИЗО.

Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова, — отметила Любимова.

Галактионова получила актерское образование в ГИТИСе в мастерской Марка Захарова и впоследствии окончила Нью-Йоркскую академию киноискусства как продюсер. До прихода в РОСИЗО она работала на телевидении и руководила компаниями «Киносоюз» и «Галактика», где курировала производство телепроектов и документального кино. В портфолио около 50 фильмов, созданных для крупных российских телеканалов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Александра Алимова новым заместителем главы МИД. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства. Глава государства также назначил Анну Пономареву новым чрезвычайным и полномочным послом в Чехии.