Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:08

Назван новый директор Третьяковской галереи

Директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова

Ольга Галактионова Ольга Галактионова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в мессенджере МАХ. Она возглавляла Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (с февраля 2025 года) и музейно-выставочный центр РОСИЗО.

Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова, — отметила Любимова.

Галактионова получила актерское образование в ГИТИСе в мастерской Марка Захарова и впоследствии окончила Нью-Йоркскую академию киноискусства как продюсер. До прихода в РОСИЗО она работала на телевидении и руководила компаниями «Киносоюз» и «Галактика», где курировала производство телепроектов и документального кино. В портфолио около 50 фильмов, созданных для крупных российских телеканалов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Александра Алимова новым заместителем главы МИД. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства. Глава государства также назначил Анну Пономареву новым чрезвычайным и полномочным послом в Чехии.

музеи
Третьяковская галерея
Ольга Любимова
назначения
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.