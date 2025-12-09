Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Алимова новым заместителем главы МИД России, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее новым генеральным консулом России в Стамбуле был назначен Александр Калачев. Он сменил на этом посту Андрея Буравова.

До этого Путин назначил бывшего командующего группировкой войск «Юг» Александра Санчика новым замглавы Минобороны РФ. При этом Сергей Медведев был назначен начальником штаба указанной группировки войск.

В начале ноября президент назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Прежде Булыга занимал пост заместителя министра обороны. Кроме того, Путин расширил полномочия своего специального представителя по климату Руслана Эдельгериева, поручив ему также курировать сферу водных ресурсов.