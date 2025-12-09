ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:20

Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России

Путин назначил Алимова новым заместителем главы МИД России

Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Алимова новым заместителем главы МИД России, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее новым генеральным консулом России в Стамбуле был назначен Александр Калачев. Он сменил на этом посту Андрея Буравова.

До этого Путин назначил бывшего командующего группировкой войск «Юг» Александра Санчика новым замглавы Минобороны РФ. При этом Сергей Медведев был назначен начальником штаба указанной группировки войск.

В начале ноября президент назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Прежде Булыга занимал пост заместителя министра обороны. Кроме того, Путин расширил полномочия своего специального представителя по климату Руслана Эдельгериева, поручив ему также курировать сферу водных ресурсов.

Россия
МИД РФ
Владимир Путин
назначения
заместители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Торговля детьми, воровство и лицемерие. Зеленскую обвинили в коррупции
Трамп раскрыл усилия Евросоюза в урегулировании на Украине
Трамп внезапно заговорил о невступлении Украины в НАТО
Первые три серии вакцины от рака изготовили в России
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.