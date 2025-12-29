Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 18:15

Солнце подготовило сюрприз для россиян в новогоднюю ночь

Мурманск, Архангельск и Карелия могут встретить 1 января с северным сиянием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вспышки на Солнце, зарегистрированные в ночь на 29 декабря, могут спровоцировать яркие полярные сияния во время празднования Нового года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Наиболее велика вероятность появления северного сияния в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-западе.

Наиболее высокой вероятность полярных сияний в новогоднем небе может быть в северо-западных регионах страны: Мурманск, Архангельск, Республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, — отметили там.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 29 декабря, на Солнце зафиксировали три мощные вспышки. Это произошло в 00:13, 01:39 и 03:02 мск. Все они — класса М, самая мощная из которых — М4.2.

До этого ученые рассказали, что уходящий 2025 год вошел в историю как период экстремальной геомагнитной активности. Из прошедших с начала года 358 дней магнитные бури влияли на планету в течение 69 суток, что значительно превышает показатели прошлого года. По общему же количеству дней с различными геомагнитными возмущениями (164 дня) текущий год и вовсе вплотную приблизился к рекордам 20-летней давности.

солнце
космос
планеты
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС возобновилась работа высоковольтной линии
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на атаку резиденции Путина
Ушаков рассказал, что Трамп рекомендовал Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.