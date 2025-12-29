Солнце подготовило сюрприз для россиян в новогоднюю ночь Мурманск, Архангельск и Карелия могут встретить 1 января с северным сиянием

Вспышки на Солнце, зарегистрированные в ночь на 29 декабря, могут спровоцировать яркие полярные сияния во время празднования Нового года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Наиболее велика вероятность появления северного сияния в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-западе.

Наиболее высокой вероятность полярных сияний в новогоднем небе может быть в северо-западных регионах страны: Мурманск, Архангельск, Республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, — отметили там.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 29 декабря, на Солнце зафиксировали три мощные вспышки. Это произошло в 00:13, 01:39 и 03:02 мск. Все они — класса М, самая мощная из которых — М4.2.

До этого ученые рассказали, что уходящий 2025 год вошел в историю как период экстремальной геомагнитной активности. Из прошедших с начала года 358 дней магнитные бури влияли на планету в течение 69 суток, что значительно превышает показатели прошлого года. По общему же количеству дней с различными геомагнитными возмущениями (164 дня) текущий год и вовсе вплотную приблизился к рекордам 20-летней давности.