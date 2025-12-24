Уходящий год поставил рекорд по числу магнитных бурь ИКИ РАН: 2025 год стал рекордным по числу магнитных бурь за последние 10 лет

Уходящий 2025 год вошел в историю как период экстремальной геомагнитной активности, заключили ученые ИКИ РАН. Из прошедших с начала года 358 дней магнитные бури влияли на планету в течение 69 суток, что значительно превышает показатели прошлого года. По общему же количеству дней с различными геомагнитными возмущениями (164 дня) текущий год и вовсе вплотную приблизился к рекордам двадцатилетней давности.

Главной причиной такой активности ученые называют необычное количество корональных дыр на Солнце. Именно из-за них Земля регулярно попадала под воздействие мощных потоков солнечного ветра. Последний раз сопоставимые цифры фиксировались в 2005 и 2015 годах, однако нынешние показатели уже превзошли большинство предыдущих пиков активности за все последнее десятилетие.

До конца декабря статистика может вырасти еще сильнее. На данный момент на Солнце действует очередная крупная корональная дыра, поэтому астрономы прогнозируют новую магнитную бурю уже в ближайшую среду. Это окончательно закрепит за 2025 годом статус одного из самых неспокойных в XXI веке, уступая лишь аномальному 2003 году, когда бури наблюдались почти половину календарного времени. Для сравнения: абсолютным «штилем» запомнился 2009 год, когда за все 12 месяцев произошло всего четыре магнитные бури.

Ранее стало известно, что жители России в начале 2026 года смогут наблюдать несколько затмений Луной планет. В Институте прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) сообщили, что первое из них произойдет уже 4 января.