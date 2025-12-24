Россияне в начале 2026 года увидят серию затмений Жители России в начале 2026 года увидят серию затмений планет Луной

Жители России в начале 2026 года смогут наблюдать несколько затмений Луной планет, заявил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов. По его словам, первое из них произойдет 4 января.

4 января европейская часть России сможет наблюдать, как Луна покроет Сатурн, это произойдет примерно в 20:04 мск. 5 января то же самое произойдет с Нептуном для жителей Северо-Запада России. 1 февраля Луна около 8:00 мск покроет Сатурн еще раз, но это будет видно на Колыме, в Сибири, — отметил Железнов.

Ученый также добавил, что 9 февраля незадолго до полуночи Луна покроет Марс. Увидеть это можно будет в северо-европейской части России, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что магнитные бури уровня G2 возможны на Земле с 22 по 24 декабря. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что на планету повлияла крупная корональная дыра на Солнце. В целом геомагнитная обстановка оценивается как умеренная.

В начале декабря на Земле зафиксировали умеренную магнитную бурю. Она была вызвана второй волной выброса плазмы с Солнца, который произошел 7–8 декабря. В высоких широтах наблюдалось яркое полярное сияние. Край полярного овала находился над северо-западными регионами России, но основная часть ушла в сторону Скандинавии.