Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 08:14

Россияне в начале 2026 года увидят серию затмений

Жители России в начале 2026 года увидят серию затмений планет Луной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жители России в начале 2026 года смогут наблюдать несколько затмений Луной планет, заявил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов. По его словам, первое из них произойдет 4 января.

4 января европейская часть России сможет наблюдать, как Луна покроет Сатурн, это произойдет примерно в 20:04 мск. 5 января то же самое произойдет с Нептуном для жителей Северо-Запада России. 1 февраля Луна около 8:00 мск покроет Сатурн еще раз, но это будет видно на Колыме, в Сибири, — отметил Железнов.

Ученый также добавил, что 9 февраля незадолго до полуночи Луна покроет Марс. Увидеть это можно будет в северо-европейской части России, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что магнитные бури уровня G2 возможны на Земле с 22 по 24 декабря. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что на планету повлияла крупная корональная дыра на Солнце. В целом геомагнитная обстановка оценивается как умеренная.

В начале декабря на Земле зафиксировали умеренную магнитную бурю. Она была вызвана второй волной выброса плазмы с Солнца, который произошел 7–8 декабря. В высоких широтах наблюдалось яркое полярное сияние. Край полярного овала находился над северо-западными регионами России, но основная часть ушла в сторону Скандинавии.

затмения
космос
Луна
планеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о гибели сотрудников ДПС в результате взрыва в Москве
Опрос показал, сколько россиян планируют работать в новогодние праздники
Украинку арестовали за торговлю человеческими органами
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
Мальчик допустил оплошность стоимостью $280 тыс. при попытке помочь матери
«Не дождешься помощи»: Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии
Россияне в начале 2026 года увидят серию затмений
Росавиация ограничила работу аэропорта в еще одном российском городе
«Не поможет»: Фадеев высказался о снижении качества музыки из-за ИИ
Стало известно, когда в 2026 году россияне смогут увидеть суперлуние
Назван российский певец, выпустивший самый интересный альбом в 2025 году
Крупнейший российский аэропорт оказался под ограничениями
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана
Пирог мечты: лимонный курд из готового песочного теста за полчаса
Третий беспилотник за ночь попытался атаковать Москву
Раскрыта новая схема мошенников под видом сотрудников военкомата
Российский аэропорт приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА
В Тульской области вспыхнуло предприятие на фоне атаки БПЛА
Аглая Тарасова впервые вышла на связь после суда и попросила о помощи
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.