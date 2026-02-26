Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:56

Ученые рассказали, где в России можно будет увидеть лунное затмение 3 марта

Московский планетарий: лунное затмение 3 марта увидят жители восточной части РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лунное затмение 3 марта смогут увидеть только жители восточных регионов России, сообщила ТАСС пресс-служба Московского планетария. Явление ожидается в период с 12:51 до 16:19 мск, Луна пройдет через южную часть тени Земли. Помимо жителей восточной части РФ оно будет заметно в Австралии, Южной Америке и Азии.

Все теневые фазы можно будет наблюдать в Забайкалье и на Дальнем Востоке, — говорится в сообщении.

Ранее в ИКИ РАН отметили, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений. Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии».

До этого ученые ИКИ РАН рассказали, что 17 февраля в небе над Антарктидой развернулось уникальное астрономическое зрелище: Луна соединилась с Солнцем, создав так называемый эффект сияющего «огненного кольца». Это первое из двух солнечных затмений, запланированных на текущий год. Полутень естественного спутника Земли начала опускаться на поверхность Антарктиды около 13:00 мск.

Россия
планетарии
ученые
затмения
Луна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, затронут ли Путин и Лукашенко тему Совета мира
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встречи Путина и Лукашенко в Москве
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков прокомментировал тревожные слова Силуанова о нефтегазовых доходах
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.