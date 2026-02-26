Ученые рассказали, где в России можно будет увидеть лунное затмение 3 марта

Ученые рассказали, где в России можно будет увидеть лунное затмение 3 марта Московский планетарий: лунное затмение 3 марта увидят жители восточной части РФ

Лунное затмение 3 марта смогут увидеть только жители восточных регионов России, сообщила ТАСС пресс-служба Московского планетария. Явление ожидается в период с 12:51 до 16:19 мск, Луна пройдет через южную часть тени Земли. Помимо жителей восточной части РФ оно будет заметно в Австралии, Южной Америке и Азии.

Все теневые фазы можно будет наблюдать в Забайкалье и на Дальнем Востоке, — говорится в сообщении.

Ранее в ИКИ РАН отметили, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений. Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии».

До этого ученые ИКИ РАН рассказали, что 17 февраля в небе над Антарктидой развернулось уникальное астрономическое зрелище: Луна соединилась с Солнцем, создав так называемый эффект сияющего «огненного кольца». Это первое из двух солнечных затмений, запланированных на текущий год. Полутень естественного спутника Земли начала опускаться на поверхность Антарктиды около 13:00 мск.