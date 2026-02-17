Над Антарктидой появилось уникальное «огненное кольцо»

В небе над Антарктидой развернулось уникальное астрономическое зрелище: Луна соединилась с Солнцем, создав в небе Антарктиды эффект сияющего «огненного кольца», рассказали ученые ИКИ РАН. Это первое из двух солнечных затмений, запланированных на текущий год.

Полутень естественного спутника Земли начала опускаться на поверхность Антарктиды около 13:00 по московскому времени, открыв сезон редких небесных явлений 2026 года. Наблюдать его вживую смогут лишь несколько десятков человек во всем мире. Кольцевая фаза доступна для обзора исключительно с территории российской антарктической станции «Мирный» и австралийской исследовательской базы «Дейвис».

Ученые пояснили, что в 14:44 по Москве Луна полностью зашла на диск светила, оставив по краям лишь узкую яркую кайму, так как ее видимый размер из-за удаления от Земли оказался недостаточным для полного перекрытия Солнца.

Ранее научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт сообщил, что предстоящий парад планет имеет колоссальное практическое значение для науки. Он позволяет космическим аппаратам совершать эффективные гравитационные маневры. Эксперт подчеркнул, что в 2026 году ученые намерены активно использовать «помощь планет» для новых открытий.