«Мощная демонстрация»: Стармер отправит на север ударную авианосную группу

В 2026 году Великобритания развернет свою авианосную ударную группу в акватории Северной Атлантики и прилегающих районах Крайнего Севера, заявил глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности. Флагманом этой группировки станет новейший авианосец Prince of Wales. В маневрах также примут участие корабли Соединенных Штатов, Канады и других союзников по НАТО.

Я могу объявить сегодня, что Великобритания направит свою авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север в этом году во главе с авианосцем Prince of Wales, который будет действовать вместе с США, Канадой и другими странами НАТО. Это будет мощной демонстрацией нашей приверженности евроатлантической безопасности, — сказал премьер.

Ранее глава британского правительства обратился к жителям страны с внеплановым заявлением, чтобы прояснить официальную позицию Лондона относительно будущего Гренландии. Он акцентировал внимание на том, что решение о судьбе острова принадлежит исключительно его населению и Королевству Дания. Премьер призвал союзников к спокойному и взвешенному диалогу по данному вопросу.

До этого состоялся телефонный разговор между Стармером и американским лидером Дональдом Трампом. Согласно коммюнике, распространенному офисом британского премьера, политики обсудили координацию совместных действий двух держав. Основной целью переговоров стало сдерживание России в арктическом регионе.