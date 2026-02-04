Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 13:46

Астроном объяснил важность парада планет для науки

Сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт: парад планет помогает в работе программы «Вояджер»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Парад планет играет важную роль в работе программы «Вояджер», заявил «Радио 1» ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, наблюдать за этим астрономическим явлением с Земли особенно эффектно.

Когда планеты выстраиваются в одну линию, это имеет огромное практическое значение для науки. В эти периоды создается идеальное взаимное расположение небесных тел для космических миссий. Это позволяет выполнять гравитационные маневры, то есть использовать помощь планет в научных целях. Например, для программы «Вояджер» нужно правильное расположение планет, — отметил Эйсмонт.

Он добавил, что 2026 год должен принести много пользы не только любителям астрономии, но и исследователям. По его словам, последние намерены активно использовать «помощь планет» для новых открытий.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил, что астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей. По его словам, номинальная орбита небесного тела проходит на расстоянии всего трех тысяч километров от центра планеты, что с высокой вероятностью указывает на столкновение.

космос
астрономы
наука
планеты
