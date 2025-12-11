Магнитная буря началась на Земле из-за солнечной активности

На Земле началась умеренная магнитная буря, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По данным ученых, она вызвана второй волной выброса плазмы с Солнца, который произошел 7–8 декабря.

К планете неожиданно пришел второй из двух корональных выбросов массы, что спровоцировало возмущение магнитосферы уровня G2 (умеренная магнитная буря). Специалисты отмечают, что магнитосфера демонстрирует бурную реакцию на воздействие. В результате события в высоких широтах наблюдается яркое полярное сияние.

Сформировался, как это почти всегда бывает при таких импульсных событиях, яркий полярный овал. Его край еще находится над северо-западными регионами России, но основная часть, к сожалению, уже ушла в сторону Скандинавии и далее, в Канаду, — пояснили специалисты.

Ученые обращают внимание на нетипично высокую солнечную активность, сохраняющуюся в декабре, что делает прогнозы сложными. В лаборатории добавили, что в текущих условиях «можно ожидать чего угодно».

