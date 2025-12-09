2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю

2025 год может оказаться одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений, говорится в докладе европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли. Прогноз основан на динамике температур, зафиксированных на протяжении года.

По данным специалистов, ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым в истории после 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности планеты достигла +14,02°C, что на 0,65°C выше среднего значения за период с 1991 по 2020 год.

Эксперты отмечают, что влияние деятельности человека усиливает климатические изменения и приводит к росту экстремальных погодных явлений. Эти процессы, по их оценке, формируют новые температурные рекорды и меняют характер наблюдаемой климатической динамики.

Ранее климатолог Никита Тананаев предупредил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве. По его мнению, наибольшие экономические убытки понесут страны с высоким социальным неравенством и слабыми институтами.