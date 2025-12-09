ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:51

2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю

Copernicus: 2025 год может войти в тройку самых жарких в истории

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

2025 год может оказаться одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений, говорится в докладе европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли. Прогноз основан на динамике температур, зафиксированных на протяжении года.

По данным специалистов, ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым в истории после 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности планеты достигла +14,02°C, что на 0,65°C выше среднего значения за период с 1991 по 2020 год.

Эксперты отмечают, что влияние деятельности человека усиливает климатические изменения и приводит к росту экстремальных погодных явлений. Эти процессы, по их оценке, формируют новые температурные рекорды и меняют характер наблюдаемой климатической динамики.

Ранее климатолог Никита Тананаев предупредил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве. По его мнению, наибольшие экономические убытки понесут страны с высоким социальным неравенством и слабыми институтами.

ученые
исследования
статистики
жара
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, в каком случае выборы на Украине нельзя считать легитимными
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Матвиенко встретилась с героями СВО
Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года
В Ozon высказались о скандале с продажей алкогольных конфет школьникам
Трамп «поднял» российские фондовые индексы вверх
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.