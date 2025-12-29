В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами В Лондоне масоны подали в суд на полицию из-за требования раскрыть членство

Лондонские масоны подали в суд на местную полицию после того, как сотрудников органов обязали раскрывать свое членство в ложе, передает Guardian. По информации журналистов, в декабре в Скотленд-ярде ввели правило о предоставлении информации о членстве в «иерархической организации, которая требует от членов поддержки и защиты друг друга».

Из судебных документов следует, что масоны назвали новое правило лондонской полиции «религиозной дискриминацией». Они также обвинили главу ведомства Марка Роули, что тот «выдумывает законы наобум».

