29 декабря 2025 в 20:42

В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами

В Лондоне масоны подали в суд на полицию из-за требования раскрыть членство

Полиция Лондона Полиция Лондона Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лондонские масоны подали в суд на местную полицию после того, как сотрудников органов обязали раскрывать свое членство в ложе, передает Guardian. По информации журналистов, в декабре в Скотленд-ярде ввели правило о предоставлении информации о членстве в «иерархической организации, которая требует от членов поддержки и защиты друг друга».

Из судебных документов следует, что масоны назвали новое правило лондонской полиции «религиозной дискриминацией». Они также обвинили главу ведомства Марка Роули, что тот «выдумывает законы наобум».

Ранее на востоке Лондона рабочие обнаружили гигантскую жировую пробку в канализационной системе. Ее вес, по предварительным оценкам, составил около 100 тонн, а длина — 100 метров. Затор является преемником печально известного мусорного «айсберга», найденного в 2017 году. Масса состоит в основном из кулинарных масел и использованных влажных салфеток.

Также до этого Лондон в одиннадцатый раз подряд возглавил рейтинг лучших городов мира по версии Resonance Consultancy, получив характеристику «столицы столиц» за высокий уровень комфорта. Второе и третье места заняли Нью-Йорк и Париж.

