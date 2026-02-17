Масоны в погонах больше не смогут скрывать членство в ложе

Зимняя Олимпиада — 2026
Суд обязал британских полицейских раскрывать принадлежность к масонам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Британские масоны не смогли добиться в суде отмены нового требования полиции, обязывающего сотрудников раскрывать свою принадлежность к масонской ложе, сообщает британская судебная система. В декабре руководство Скотленд-Ярда ввело правило, согласно которому полицейские должны сообщать о членстве в любой «иерархической организации, которая требует от участников взаимной поддержки и защиты».

Тогда же Объединенная великая ложа Англии подала иск, пытаясь оспорить это решение. Примечательно, что после введения нового требования более 300 сотрудников полиции Лондона сообщили о своей принадлежности к масонским ложам и другим «иерархическим» организациям.

После слушания, состоявшегося 11 февраля 2026 года, судья Мартин Чемберлен сегодня утром вынес решение, в котором постановил, что аргументы истца недействительны, — сказано в решении инстанции.

Ранее сообщалось, что масоны назвали новое правило лондонской полиции «религиозной дискриминацией». Они обвинили комиссара столичной полиции Марка Роули в «придумывании законов на ходу», а ведомство — в «раздувании теорий заговора».

