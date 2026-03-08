Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 20:30

Бывших топ-менеджеров «Калашникова» заподозрили в многомиллионных хищениях

Против экс-сотрудников «Калашникова» возбудили дела о мошенничестве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве правоохранители завели уголовные дела о мошенничестве и коммерческом подкупе в отношении бывших работников концерна «Калашников», сообщает ТАСС. По данным следствия, преступления связаны с поставками средств защиты по государственному контракту для нужд Минобороны.

Столичные следователи приняли решение о возбуждении уголовных дел в отношении бывших сотрудников концерна «Калашников» по факту совершения фигурантами мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), а также коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту, — рассказал источник.

В феврале московский суд арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна Ксению Гращенкову по делу о хищениях в рамках гособоронзаказа. В 2024 году в Татарстане возбудили аналогичное дело о мошенничестве, жертвами которого стали два завода, входящие в структуру «Калашникова». Причиной стал срыв ремонта станков.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. Бывшего высокопоставленного чиновника заподозрили в создании преступного сообщества, которое на протяжении семи лет похищало бюджетные средства, легализовывало их и получало взятки.

До этого следователи завершили расследование уголовного дела о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области. В материалах фигурировали более 10 человек. Им инкриминировали растраты, взятки и злоупотребления при выделении подрядов на приграничные укрепления.

