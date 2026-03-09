Стало известно, насколько выросла торговля оружием в мире из-за Европы СИПРИ: торговля оружием в мире выросла на 9,2% из-за увеличения спроса в ЕС

Глобальный оборот торговли основными видами вооружений вырос почти на 9,2% на фоне резкого увеличения закупок Евросоюзом по сравнению с 2021–2025 годами, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ). Европейские государства более чем втрое нарастили импорт, став крупнейшим регионом-получателем с долей в 33% от мирового объема.

На этом фоне резко выросли поставки из США: американский экспорт в Европу увеличился на 217%, а общий рост продаж американского оружия в мире составил 27%. В докладе отмечается, что подавляющая часть этого всплеска связана с военной помощью Украине, на которую пришлось 9,7% всех глобальных поставок в указанный период. При этом импорт вооружений сократился во всех остальных регионах мира, за исключением Соединенных Штатов.

Пятерка крупнейших мировых экспортеров осталась без изменений: США, Франция, Россия, Германия и Китай. Главными получателями вооружений стали Украина, Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан. Особенно заметным оказался рост закупок среди европейских членов НАТО: их совокупный импорт увеличился на 143%, причем 58% этих поставок пришлось на долю Америки.

Ранее стало известно, что американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.