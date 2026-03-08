Стало известно о сроках создания гиперзвукового оружия в Британии Великобритания планирует представить прототип гиперзвукового оружия к 2030 году

Великобритания представит первый прототип собственного гиперзвукового оружия к 2030 году, заявил заместитель министра обороны Люк Поллард. По его словам, пока еще даже не определены затраты на программу.

Министерство обороны в рамках программы «гиперзвуковая техника» намерено представить прототип оружия к 2030 году, — заявил Поллард.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обратил внимание, что удар «Орешником» по одному из военных объектов на Западной Украине вызвал ошеломляющую реакцию Запада. По его словам, речь идет как о военнослужащих, так и о политиках. Зарубежные специалисты также признали, что им нечего противопоставить данному оружию.

До этого военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Украина не могла заранее получить информацию о применении «Орешника» по военной инфраструктуре во Львовской области. По его словам, противник не владеет технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия.

При этом западные аналитики сообщили, что большая часть Европы расположена в зоне досягаемости ракетного комплекса «Орешник» с дальностью 5,5 тыс. километров. В частности, он может достичь Великобритании в течение 10 минут, если будет отправлен с западной части России.