«Больше хвастает»: назван главный нюанс гиперзвуковой ракеты Турции

Турецкая гиперзвуковая ракета является усовершенствованной баллистической, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, представленный образец не соответствует критериям настоящих гиперзвуковых ракет, а его заявленные характеристики могут быть завышены.

Ракета, которая была представлена Турцией на выставке, я полагаю, что это обычная баллистическая ракета, только со скоростью, которая превышает пять тысяч километров в час, то есть фактически является гиперзвуковой. Особенность реальных гиперзвуковых ракет заключается в том, что они в основном летят по особой траектории и на конечном участке маневрируют, что затрудняет их уничтожение. Ракета Турции, судя по внешнему виду, это та же баллистическая ракета, только усовершенствованная, — пояснил Кнутов.

Он также выразил сомнение в заваленной точности поражения турецкой ракеты. По его словам, показателей в пять метров она могла достичь лишь в идеальных условиях использования.

Турция говорит о том, что точность ее гиперзвуковой ракеты порядка пяти метров, то есть вероятное отклонение не более пяти метров, но я полагаю, что это связано в первую очередь с тем, что стрельба велась в идеальных условиях при использовании системы GPS, и во многом эта цифра натянута. При постановке помех, я сомневаюсь, что данная ракета сможет поражать цели с такой точностью. Главный вывод, что это не полноценная гиперзвуковая ракета, не настоящая. Больше хвастает, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Турция представила свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Tayfun Block-4. По данным турецких журналистов, она была показана на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле.