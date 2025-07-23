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23 июля 2025 в 12:07

«Больше хвастает»: назван главный нюанс гиперзвуковой ракеты Турции

Военный эксперт Кнутов: гиперзвуковая ракета Турции является баллистической

Фото: roketsan.com

Турецкая гиперзвуковая ракета является усовершенствованной баллистической, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, представленный образец не соответствует критериям настоящих гиперзвуковых ракет, а его заявленные характеристики могут быть завышены.

Ракета, которая была представлена Турцией на выставке, я полагаю, что это обычная баллистическая ракета, только со скоростью, которая превышает пять тысяч километров в час, то есть фактически является гиперзвуковой. Особенность реальных гиперзвуковых ракет заключается в том, что они в основном летят по особой траектории и на конечном участке маневрируют, что затрудняет их уничтожение. Ракета Турции, судя по внешнему виду, это та же баллистическая ракета, только усовершенствованная, — пояснил Кнутов.

Он также выразил сомнение в заваленной точности поражения турецкой ракеты. По его словам, показателей в пять метров она могла достичь лишь в идеальных условиях использования.

Турция говорит о том, что точность ее гиперзвуковой ракеты порядка пяти метров, то есть вероятное отклонение не более пяти метров, но я полагаю, что это связано в первую очередь с тем, что стрельба велась в идеальных условиях при использовании системы GPS, и во многом эта цифра натянута. При постановке помех, я сомневаюсь, что данная ракета сможет поражать цели с такой точностью. Главный вывод, что это не полноценная гиперзвуковая ракета, не настоящая. Больше хвастает, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Турция представила свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Tayfun Block-4. По данным турецких журналистов, она была показана на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле.

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оружие
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