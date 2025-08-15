Блогеру из Сочи дали 2,5 года колонии за вымогательство

Хостинский районный суд Сочи приговорил местного блогера Анатолия Ботвинова к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за угрозы руководству строительной компании публикацией недостоверной информации в «Яндекс Дзен», сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Мужчина вымогал миллион рублей.

В декабре 2024 года он обратился к руководителю службы безопасности строительной компании с предложением о передаче ему денежных средств в размере 1 000 000 рублей. В противном случае он угрожал распространить в социальных сетях недостоверные сведения о недобросовестности организации при строительстве объекта на территории Сочи. Данные сведения не соответствовали действительности, однако их распространение могло нанести существенный урон деловой репутации компании, – говорится в сообщении.

Блогера задержали во время проведенного сотрудниками ФСБ оперативного эксперимента, после передачи денег. Ботвинов признал вину полностью и попросил у представителя потерпевшей стороны прощения. Приговор вступил в законную силу.

Ранее по делу о вымогательстве был задержан главный редактор рязанского интернет-издания «Своя колокольня» Михаил Комаров. По версии следствия, мужчина вымогал у адвоката 300 тысяч рублей. В противном случае журналист угрожал распространением сведений, порочащих честь юриста. В отношении Комарова возбуждено уголовное дело, его доставили в суд для избрания меры пресечения.