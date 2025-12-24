Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:11

Названа самая популярная буква в русском языке

Институт Русистики назвал первую букву алфавита самой популярной в русском языке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Буква «А» — самая популярная в русском языке, сообщили в Институте Русистики. Эксперты обратили внимание, что некоторые считают таковой букву «О», но первая буква алфавита наиболее распространена благодаря редукции, когда она заменяет «О» во множестве слов, передает РИА Новости.

По мнению русистов, лидирует первая буква в алфавите — «А». И, если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке «А». Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово «хорошо» слышится как «харашо», — отметили в институте.

Ранее ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов сообщал, что несколько выражений, связанных с судебным процессом певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры, будут включены в словарь новых слов русского языка. По его словам, в издание 2025 года войдут пять устойчивых словосочетаний, порожденных этим резонансным событием — «эффект Долиной», «схема Долиной», «казус Долиной», «бабушкина схема» и «бабушкин вариант».

Россия
русский язык
буквы
популярность
