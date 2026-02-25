На Украине прикрыли магазин, торговавший книгами на русском СБУ закрыла интернет-магазин «Книжный мир» за продажу книг на русском языке

Служба безопасности Украины закрыла интернет-магазин «Книжный мир», сообщили в пресс-службе Государственного комитета страны по телевидению и радиовещанию. Уточняется, что там незаконно продавались книги на русском языке. В интернет-магазине была представлена литература таких издательств, как «Эксмо», «АСТ», «Питер» и «Книжный мир».

В ходе мониторинга был обнаружен очередной интернет-магазин — «Книжный мир», который занимался незаконной реализацией издательской продукции <…>, в частности предлагал к продаже литературу российских <…> издательств «Эксмо», «АСТ», «Питер», «Книжный мир», — говорится в заявлении.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой приравняла использование русского языка якобы к потере национальной идентичности. По ее мнению, граждане, которые выбирают его для общения, автоматически перестают быть частью украинской нации.

При этом, как отметил глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, даже самые оголтелые противники России на Украине говорят на русском языке. По его словам, речь идет в том числе о президенте Владимире Зеленском.