В России оценили новые правила отечественного кинопроката

Новые правила кинопроката в России защитят традиционные ценности в кинематографе, заявил Regions депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, важно не ограничиваться ими, а создать систему поощрений для платформ, продвигающих правильный и здоровый контент.

Это не возврат к тотальной цензуре, а необходимая мера самосохранения. Мы слишком долго были открыты для любого, даже самого разрушительного контента. Сегодня, когда наше общество консолидируется перед лицом внешних угроз, мы обязаны навести порядок и в информационном пространстве, — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что бояться новых правил никому не стоит, ведь они направлены на пользу, а именно защиту культурного суверенитета России. При этом парламентарий добавил, что вместе с новыми правилами должны ввести возможность обжалования. В противном случае решения будут принимать субъективно и без права на защиту.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что фильмам о волонтерах и донорах необходимо предоставить стопроцентное финансирование. Письмо с соответствующим предложением он направил в Министерство культуры.