Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:10

В России оценили новые правила отечественного кинопроката

Депутат Иванов: новые правила кинопроката защитят традиции России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые правила кинопроката в России защитят традиционные ценности в кинематографе, заявил Regions депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, важно не ограничиваться ими, а создать систему поощрений для платформ, продвигающих правильный и здоровый контент.

Это не возврат к тотальной цензуре, а необходимая мера самосохранения. Мы слишком долго были открыты для любого, даже самого разрушительного контента. Сегодня, когда наше общество консолидируется перед лицом внешних угроз, мы обязаны навести порядок и в информационном пространстве, — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что бояться новых правил никому не стоит, ведь они направлены на пользу, а именно защиту культурного суверенитета России. При этом парламентарий добавил, что вместе с новыми правилами должны ввести возможность обжалования. В противном случае решения будут принимать субъективно и без права на защиту.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что фильмам о волонтерах и донорах необходимо предоставить стопроцентное финансирование. Письмо с соответствующим предложением он направил в Министерство культуры.

кинопрокат
кинематограф
общество
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Опасные мины и побег ВСУ с Днепра: новости СВО к вечеру 25 февраля
Пескова не удивила реакция Британии на «ядерное» расследование России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.