19 февраля 2026 в 10:24

В Госдуме предложили финансировать фильмы про волонтеров и доноров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фильмам про волонтеров и доноров необходимо предоставить стопроцентное финансирование, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Письмо с соответствующим предложением он направил в Министерство культуры, пишет «Парламентская газета».

Кино формирует мировоззрение человека, его личность, а фильмы, соответствующие традиционным ценностям и освещающие приоритетные темы, будут получать стопроцентное финансирование. Это соответствует ценностям милосердия и взаимопомощи, созидательного труда и является национальным приоритетом, — рассказал Метелев.

Депутат отметил, что кино может побудить россиян более активно принимать участие в социальных акциях. По его словам, инициатива касается освещения таких тем, как донорство, благотворительность, социальное предпринимательство, оказание гуманитарной помощи населению, народная помощь фронту.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года Минкульт России запустит проверку фильмов, не имеющих прокатных удостоверений, на предмет возможной дискредитации традиционных ценностей. При необходимости ведомство будет запрашивать мнение о картине у научных и образовательных организаций, а также представителей культурного сообщества.

