5 декабря — День волонтера: праздник тех, кто творит добро

На 5 декабря выпадает День волонтера, или, как его часто называют в нашей стране, День добровольца в России. Это праздник людей с огромным сердцем и бесконечной энергией, которые безвозмездно посвящают свое время и силы на помощь тем, кто в этом нуждается. Добровольческая деятельность — это своеобразный образ жизни, философия, основанная на сострадании, человечности и желании изменить мир к лучшему. Очень часто волонтеры — это самые обычные люди, которые после работы торопятся помогать другим. Рассказываем об истории волонтерства в России и мире и объясняем, как присоединиться к добровольцам.

Кто такие волонтеры и чем они занимаются

Слово «волонтер» происходит от латинского voluntarius, что означает «доброволец». Это человек, который по собственной воле, без принуждения и без ожидания финансового вознаграждения занимается общественно полезной деятельностью. Спектр деятельности волонтеров невероятно широк и охватывает практически все сферы жизни. Можно выделить несколько ключевых направлений.

Социальное волонтерство — помощь пожилым людям, детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным и малообеспеченным семьям.

Медицинское волонтерство — помощь в больницах, хосписах, донорство крови, просветительская работа в области здоровья.

Экологическое волонтерство — уборка мусора, посадка деревьев, защита животных и птиц, участие в природоохранных акциях.

Культурное волонтерство — помощь в организации выставок, фестивалей, работе музеев и библиотек, сохранении исторического наследия.

Событийное волонтерство — участие в организации и проведении крупных спортивных, культурных и общественных мероприятий.

Поиск людей — работа в поисково-спасательных отрядах, таких как «ЛизаАлерт», где важны оперативность, выносливость.

Добровольцы являются той невидимой, но мощной силой, которая позволяет решать множество социальных проблем.

Волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Как стать волонтером: с чего начать путь добра

Вопрос о том, как стать волонтером, часто возникает у людей, которые только задумываются о начале своего добровольческого пути. Первый и самый важный шаг — определить свою мотивацию и сферу интересов. Хотите ли вы помогать животным, заниматься экологией, работать с детьми или помогать пожилым? Осознав свои предпочтения, вы сможете найти подходящие волонтерские организации.

Один из самых удобных способов начать — это регистрация на платформе DOBRO.RU (Единая информационная система «Добровольцы России»). Этот ресурс является центральной площадкой для взаимодействия добровольцев и организаций по всей стране. Здесь можно найти актуальные вакансии, курсы обучения, а также завести личную книжку волонтера, куда будут заноситься данные о вашем опыте и часах работы. В дальнейшем, когда вы будете искать информацию о том, как стать волонтером в определенном регионе или по конкретному направлению, такие платформы станут вашим главным навигатором.

Другие практические шаги

Обращение в местные центры. В каждом регионе есть ресурсные центры добровольчества, куда можно прийти, чтобы получить консультацию и подобрать программу.

Прямой контакт с НКО. Если вы уже знаете конкретный фонд или некоммерческую организацию, чья деятельность вам близка, просто свяжитесь с ними напрямую и предложите свою помощь.

Посещение обучающих курсов. Многие волонтерские организации проводят бесплатные тренинги, где обучают навыкам, необходимым для работы: основам первой помощи, работе с разными категориями населения, правилам безопасности.

Крупнейшие волонтерские движения в России

История волонтерства в России уходит корнями в глубокое прошлое. Традиции милосердия и благотворительности были сильны еще в дореволюционный период, когда земские врачи оказывали бесплатную помощь населению, а дворяне создавали попечительские общества. В советское время добровольческое движение приняло форму общественных инициатив, когда молодежь участвовала в масштабных стройках века, таких как БАМ.

Современное движение приобрело официальный статус и новые формы в 1990-е годы, а с 2000-х годов получило мощное развитие. Утверждение Дня добровольца в России в 2017 году стало официальным признанием его значимости.

Сегодня в стране действует множество мощных и хорошо организованных волонтерских структур.

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ). Крупнейшая организация, которая объединяет добровольцев по всей стране, развивает платформу DOBRO.RU и занимается популяризацией волонтерства.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Занимается сохранением исторической памяти, помощью ветеранам и благоустройством памятных мест.

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Объединила усилия добровольцев и фондов для оказания помощи во время кризисных ситуаций, таких как пандемия.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт». Движение, которое специализируется на поиске пропавших людей.

Крупные благотворительные фонды: «Подари жизнь», «Русфонд», «Старость в радость», «Банк еды „Русь“» — в каждом из них существует свой волонтерский корпус, выполняющий самые разные задачи.

Пункт сбора гуманитарной помощи на территории Донского государственного технического университета Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Количество добровольцев в России, по данным государственных структур, исчисляется десятками миллионов, что делает движение одним из самых массовых в мире.

Многие известные волонтеры России и благотворители используют свою публичность для привлечения внимания к важным социальным проблемам. Например, Константин Хабенский учредил фонд, помогающий детям и взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Гоша Куценко помогает детям с ДЦП и основал для этого фонд «Шаг вперед». А Эвелина Бледанс руководит фондом «Синдром любви», который помогает детям с синдромом Дауна. Среди других известных волонтеров и благотворителей России — модель Наталья Водянова, актриса Алиса Гребенщикова, телеведущий Андрей Малахов.

Как поздравить волонтеров с их днем

5 декабря, когда мы отмечаем День волонтера, очень важно найти правильные слова для выражения благодарности тем, кто совершает добрые дела. На государственном и региональном уровнях в эту дату часто проводятся торжественные мероприятия, где добровольцам вручают грамоты, благодарственные письма и знаки отличия.

Поздравления с Днем волонтера могут быть как официальными, так и очень личными. Используйте социальные сети или СМИ, чтобы публично поблагодарить волонтеров за их бескорыстный труд. Подчеркните, как именно их усилия изменили жизнь конкретных людей или повлияли на общее дело. Вручите символические сувениры (блокноты, термокружки, футболки с символикой волонтерского движения), которые подчеркнут принадлежность к сообществу и поднимут настроение.

Помните, что волонтерство — это занятие, которое требует огромной отдачи, и простое «спасибо» может стать лучшей наградой.

Куда поехать на Новый год с подростками, читайте в нашем материале.