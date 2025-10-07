Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Наполеон в домашних условиях — пошаговый рецепт Наполеон в домашних условиях — пошаговый рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Торт «Наполеон» — это известный десерт, отличающийся многослойным и нежным вкусом. Несмотря на свою кажущуюся сложность, этот торт можно без особых усилий приготовить дома.

Рассказали, как легко своими руками с нуля приготовить торт «Наполеон», а также раскрыли хитрости готовки этого известного десерта.

Ингредиенты

Тесто:

  • мука — 500 г;
  • сливочное масло (холодное) — 250 г;
  • вода (ледяная) — 200 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • уксус (9%) — 1 ст. л.;
  • щепотка соли.

Крем:

  • молоко — 1 литр;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 300 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • сливочное масло (размягченное) — 200 г.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка теста.

Просеиваем муку и добавляем щепотку соли. Масло режем маленькими кубиками и добавляем его в муку, смешав два ингредиента до мелкой крошки.

Воду, уксус и яйцо смешиваем, а после постепенно вливаем эту жидкость в масляную смесь. Тщательно перемешиваем. Добавляем жидкую основу в мучную смесь. Теперь замешиваем тесто — оно должно получиться эластичным. Не перемешивайте его слишком долго. Заверните тесто в пленку и уберите в холод минимум на один-два часа.

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях Фото: Shutterstock/FOTODOM

2. Выпекание коржей.

Делим тесто на восемь равных частей. Каждую часть раскатываем на круги диаметром примерно 20–25 см. При необходимости подрезаем края. Каждый пласт прокалываем вилкой, чтобы он не вздувался при выпекании.

Выпекайте коржи по отдельности в разогретой до 200 градусов духовке около семи минут. Когда коржи приобрели золотистый цвет, достаем из духового шкафа и даем остыть.

3. Приготовление крема.

Взбиваем яйца с сахаром. Постепенно добавляем муку и крахмал, постоянно взбивая. Добавляем молоко, а после отправляем смесь на медленный огонь. Нужно продолжать помешивать, чтобы не образовались комочки. Варим крем до загустения.

После снимаем с плиты и даем немного остыть. Затем вмешиваем в крем ванильный сахар и размягченное сливочное масло. Взбиваем до гладкости.

4. Сборка торта.

Начинаем собирать торт, чередуя коржи с обильным слоем крема. Верхушку и боковины тоже покрываем кремом. Обрезаем и крошим обрезки коржей, посыпаем наполеон сверху и по бокам крошкой. Убираем десерт в холод минимум на восемь часов, в идеале на ночь.

Перед подачей можно украсить торт ягодами или сахарной пудрой, но классический десерт идеален сам по себе.

Советы и хитрости

  • Для легкой раскатки теста держите его в холодильнике.
  • Используйте только качественное сливочное масло. Оно придаст тесту и крему тот самый «породистый» вкус. Чтобы тесто получилось слоеным, используйте только масло из холодильника.
  • Для более хрустящих коржей можно не так сильно пропитывать торт кремом, но классический рецепт предполагает мягкий, почти тающий десерт.
  • Чем дольше торт пропитывается, тем вкуснее и нежнее он становится. Идеальный вариант — готовить наполеон за день до подачи.
  • Если хотите ускорить процесс, можно использовать готовый заварной крем или даже сгущенку со сливочным маслом.
  • Если хотите сократить время на приготовление коржей, можно использовать готовое слоеное тесто.

Наполеон, приготовленный своими руками, станет настоящим украшением вашего стола и обязательно порадует всех гостей. Наслаждайтесь вашим домашним десертом с чашечкой чая или кофе!

Ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку без муки с манкой.

