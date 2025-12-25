Зэки из батальона ВСУ «Шквал» отказались штурмовать Купянск SHOT: под Купянском ликвидировали разведгруппу из спецбатальона «Шквал»

Бойцы украинского батальона «Шквал», сформированного из бывших заключенных, саботируют приказы командования и отказались идти на штурм Купянска, сообщает Telegram-канал SHOT. Мораль в отрядах упала после понесенных потерь в предыдущем столкновении с российскими военными. В Минобороны РФ эту информацию оставили без комментариев.

Отряд из пяти человек пересек северную границу города с целью поиска позиций для ввода тяжелой техники ВСУ. Однако диверсантов оперативно обнаружили с помощью тепловизора и ликвидировали точным ударом с беспилотника. Успешная операция российских бойцов вызвала серьезный деморализующий эффект среди личного состава противника.

По информации канала, выжившие участники «Шквала» теперь открыто саботируют приказы командования. Бойцы отказываются от участия в новых разведывательных вылазках и штурмовых действиях, опасаясь повторения судьбы своих сослуживцев.

Ранее ВС РФ военные ликвидировали в Купянске диверсионную группу, оснащенную снайперскими винтовками M110 и шведскими магнитными минами. Группа из восьми человек пыталась разведать позиции снайперов в городских высотках, но потеряла пять бойцов и отступила к иностранным наемникам.