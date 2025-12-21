Украинские диверсанты-новобранцы попали в купянский ад ВС России ликвидировали новую группу разведчиков ВСУ с оружием НАТО в Купянске

ВС России ликвидировали новую диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Купянске, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, у диверсантов обнаружили вооружение стран НАТО, включая шведские магнитные мины. Основной интерес представляло расположение российских снайперов на городских высотках. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

В город попытались проникнуть две группы по четыре человека. Из восьми диверсантов выжить удалось только троим — они отошли в район Соболевки, на позиции наемников из бразильского легиона.

У ликвидированных бойцов обнаружили автоматы M4 Carbine и снайперскую винтовку M110. Также при них была шведско-британская противотанковая ракета NLAW.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что армия РФ уничтожила в Харьковской области до пяти танков Abrams. По его словам, боевые машины удалось ликвидировать вместе с личным составом ВСУ. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Оператор БПЛА с позывным Дамбер между тем заявил, что в Херсонской области разведчики ВС РФ обнаружили редкий танк ВСУ — M1 Abrams. Он отметил, что такая модель является большой редкостью для региона.