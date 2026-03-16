Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 марта 2026 года, что происходит в Волчанске и Купянске, как ТОС хоронят украинские войска?

Наступление ВС России на Харьков 16 марта, ад для ВСУ

Российские штурмовые группы с упорными боями продвигаются вглубь Харьковской области, ВКС нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Веселого, Терновой, Рубежного, Митрофановки, Нестерного, а также около сел Белый Колодезь и Землянки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ продвинулись на пяти участках до 400 метров в районе села Волчанские Хутора. Военные химики ГрВ „Север“ продолжают поддерживать действия наших штурмовиков, выжигая ударами ТОС опорные пункты 157-й тяжелой мехбригады по периметру Волчанских Хуторов. Наша разведка вскрыла точное местоположение, а армейская авиация уничтожила боевые группы ВСУ в районе Караичного», — уточнили авторы.

Канал со ссылкой на украинских волонтеров пишет, что командование ВСУ принуждает мобилизованных солдат приобретать у них даже военную форму. Офицеров бригады обвиняют, что положенную личному составу амуницию они отдали на реализацию в военторги Харькова, пояснил источник.

«На Липцевском направлении наши подразделения РХБЗ уничтожили ударами ТОС скопление личного состава 127-й тяжелой мехбригады в лесном массиве севернее Избицкого. На Великобурлукском направлении — без существенных изменений. Силами армейской авиации нанесен удар по сосредоточению живой силы 3-й тяжелой мехбригады в районе Колодезного», — утверждает канал.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска устроили ад для ВСУ — потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более шести десятков человек за сутки; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут тяжелые бои на севере города. ВС РФ оказывают давление на оборону противника в районах Петропавловки, Подолов, Кучеровки. На Волчанском направлении есть продвижение в Верхней Писаревке. Продолжаются бои в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам Олега Царева, бывшего депутата Верховной рады, на Купянском направлении ситуация без изменений. На Харьковском — ВС РФ при поддержке ВКС давят на Липцевском участке по направлению к Веселому; идут бои в лесах на подступах к Верхней Писаревке и в Волчанских Хуторах.

«Вот так выглядит ад на земле», «Войска погребены под огнем», «ТОС обработали жестко», «Нет сомнений, что ВСУ сыпятся под Харьковом», — пишут пользователи Сети.

Накануне российские войска продвинулись в районе Волчанских Хуторов до 300 метров, скопления живой силы 157-й тяжелой мехбригады ВСУ на участке накрыло прилетом ТОС, писал «Северный ветер». ВКС России, добавил источник, ударили по опорным пунктам 159-й мехбригады в районе Бочково.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

