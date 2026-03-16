Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:08

Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 марта 2026 года, что происходит в Волчанске и Купянске, как ТОС хоронят украинские войска?

Российские штурмовые группы с упорными боями продвигаются вглубь Харьковской области, ВКС нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Веселого, Терновой, Рубежного, Митрофановки, Нестерного, а также около сел Белый Колодезь и Землянки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ продвинулись на пяти участках до 400 метров в районе села Волчанские Хутора. Военные химики ГрВ „Север“ продолжают поддерживать действия наших штурмовиков, выжигая ударами ТОС опорные пункты 157-й тяжелой мехбригады по периметру Волчанских Хуторов. Наша разведка вскрыла точное местоположение, а армейская авиация уничтожила боевые группы ВСУ в районе Караичного», — уточнили авторы.

Канал со ссылкой на украинских волонтеров пишет, что командование ВСУ принуждает мобилизованных солдат приобретать у них даже военную форму. Офицеров бригады обвиняют, что положенную личному составу амуницию они отдали на реализацию в военторги Харькова, пояснил источник.

«На Липцевском направлении наши подразделения РХБЗ уничтожили ударами ТОС скопление личного состава 127-й тяжелой мехбригады в лесном массиве севернее Избицкого. На Великобурлукском направлении — без существенных изменений. Силами армейской авиации нанесен удар по сосредоточению живой силы 3-й тяжелой мехбригады в районе Колодезного», — утверждает канал.

Российские войска устроили ад для ВСУ — потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более шести десятков человек за сутки; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут тяжелые бои на севере города. ВС РФ оказывают давление на оборону противника в районах Петропавловки, Подолов, Кучеровки. На Волчанском направлении есть продвижение в Верхней Писаревке. Продолжаются бои в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам Олега Царева, бывшего депутата Верховной рады, на Купянском направлении ситуация без изменений. На Харьковском — ВС РФ при поддержке ВКС давят на Липцевском участке по направлению к Веселому; идут бои в лесах на подступах к Верхней Писаревке и в Волчанских Хуторах.

«Вот так выглядит ад на земле», «Войска погребены под огнем», «ТОС обработали жестко», «Нет сомнений, что ВСУ сыпятся под Харьковом», — пишут пользователи Сети.

Накануне российские войска продвинулись в районе Волчанских Хуторов до 300 метров, скопления живой силы 157-й тяжелой мехбригады ВСУ на участке накрыло прилетом ТОС, писал «Северный ветер». ВКС России, добавил источник, ударили по опорным пунктам 159-й мехбригады в районе Бочково.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

наступления
Харьковская область
новости
ВС РФ
Егор Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Каллас запаниковала из-за ситуации на Ближнем Востоке
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.