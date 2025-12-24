Такой вкусный салат с крабовыми палочками вы еще не ели: добавили кальмара

Этот салат нравится всем, кто устал от тяжелых праздничных блюд. Он выходит воздушным, нежным, с мягким морским вкусом и легкой сладостью крабовых палочек. Сочетание простое, но работает безотказно — особенно когда нужен эффектный, но легкий салат, который готовится буквально по дороге к столу.

Отварите 2 кальмара ровно 1 минуту после закипания воды, чтобы они остались мягкими. Остудите и нарежьте соломкой. Крабовые палочки возьмите охлажденные — 200 г, нарежьте такими же полосками, чтобы текстура была аккуратной и однородной.

Добавьте 3 вареных яйца, натертых на крупной терке, и 1 свежий огурец. Всыпьте горсть мелко рубленого укропа по желанию. Посолите слегка — ингредиенты сами по себе достаточно вкусные.

Заправьте салат майонезом 2-3 ст. л., перемешайте мягко, чтобы структура осталась воздушной. Дайте настояться 10 минут — вкус станет ярче.

Совет: чтобы салат выглядел празднично, подавайте его порционно в креманках или сформируйте в кольце — слои будут смотреться аккуратнее.

