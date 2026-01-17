Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 18:47

Раскрыта неочевидная связь между Гренландией и конфликтом на Украине

Карасин: политика США в отношении Гренландии повлияет на ожидания ЕС по Украине

Фото: Karlheinz Irlmeier/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Политика США в отношении Гренландии может отразиться на ожиданиях Европы от ситуации вокруг конфликта на Украине, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в Telegram-канале. По его мнению, эта ситуация уже увеличила напряженность внутри блока НАТО.

Наплевательское отношение Трампа к собственным союзникам в контексте проблемы с Гренландией влечет за собой ощутимые политические последствия для внутренней атмосферы в блоке НАТО, — написал Карасин.

Сенатор считает, что посягательство Вашингтона на Гренландию привело к тому, что Европа начала отправлять на арктический остров своих военных, а Канада активизировала переговоры с Китаем. Он также обратил внимание на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который неожиданно смягчил риторику в отношении России, назвав ее европейской страной и заявив о необходимости «восстановить баланс».

В этих условиях могут стать другими и ожидания вокруг Украины. Зеленский со своими истерическими претензиями уже всем на Западе порядком надоел, — подчеркнул он.

Карасин также отметил стойкость позиций России, которая последовательно выступает за построение предсказуемой системы отношений между странами. Он заверил, что «в мире это замечено», выразив надежду на пересмотр позиций западных стран.

Ранее политолог Юрий Светов отмечал, что Гренландия не сможет себя защитить в случае вторжения со стороны США. По его словам, европейцы также не собираются защищать принадлежащий Дании остров, а отправленная туда военная миссия больше похожа на издевательство.

Россия
Совет Федерации
сенаторы
Григорий Карасин
мнения
Гренландия
Украина
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
За пять часов над российскими регионами перехватили 40 дронов ВСУ
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году
Нетаньяху забил тревогу из-за совета по управлению Газой
«Пусть она нытик»: Natan вступился за Дубцову после скандала на шоу
Россиянин пострадал при детонации вражеского дрона
«Выживание»: Трамп намекнул на проблемы противникам передачи Гренландии
Картошка по-деревенски с паприкой — мой любимый гарнир к курице гриль
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров
РФ разнесла ВСУ вдрызг, шумиха вокруг наследства Алентовой: что дальше
Зеленского уличили в намерении лишить права голосования некоторых украинцев
В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант
Трамп озвучил условие для освобождения европейских стран от новых пошлин
В Харькове начался сильный пожар после ударов ракетами
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
«Искандеры» стерли в порошок ТЭЦ в Харькове: где был удар 17 января
Трамп ввел пошлины против несогласных по вопросу Гренландии
В Индонезии исчез самолет с 11 человеками на борту
Евросоюз предупредили о «взрыве» бюджета в случае членства Украины
Дальше
Самое популярное
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Регионы

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.