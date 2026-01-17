Раскрыта неочевидная связь между Гренландией и конфликтом на Украине Карасин: политика США в отношении Гренландии повлияет на ожидания ЕС по Украине

Политика США в отношении Гренландии может отразиться на ожиданиях Европы от ситуации вокруг конфликта на Украине, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в Telegram-канале. По его мнению, эта ситуация уже увеличила напряженность внутри блока НАТО.

Наплевательское отношение Трампа к собственным союзникам в контексте проблемы с Гренландией влечет за собой ощутимые политические последствия для внутренней атмосферы в блоке НАТО, — написал Карасин.

Сенатор считает, что посягательство Вашингтона на Гренландию привело к тому, что Европа начала отправлять на арктический остров своих военных, а Канада активизировала переговоры с Китаем. Он также обратил внимание на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который неожиданно смягчил риторику в отношении России, назвав ее европейской страной и заявив о необходимости «восстановить баланс».

В этих условиях могут стать другими и ожидания вокруг Украины. Зеленский со своими истерическими претензиями уже всем на Западе порядком надоел, — подчеркнул он.

Карасин также отметил стойкость позиций России, которая последовательно выступает за построение предсказуемой системы отношений между странами. Он заверил, что «в мире это замечено», выразив надежду на пересмотр позиций западных стран.

Ранее политолог Юрий Светов отмечал, что Гренландия не сможет себя защитить в случае вторжения со стороны США. По его словам, европейцы также не собираются защищать принадлежащий Дании остров, а отправленная туда военная миссия больше похожа на издевательство.