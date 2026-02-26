Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 16:58

«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку

Сенатор Джабаров: инициатором передачи Киеву «грязной бомбы» является Британия

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Инициатором передачи Киеву «грязной бомбы» является Лондон, высказал мнение первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров после пресс-конференции, где был представлен доклад «Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста». Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

Это почерк Великобритании, потому что Великобритания — мастерица грязных дел, грязных проектов. Вспомним, это же не первый проект Великобритании: те же самые «белые каски» в Сирии, когда там [провели операцию] с отравляющими веществами... — отметил сенатор.

Джабаров выразил уверенность, что европейские столицы сделают все возможное, чтобы скрыть эти планы как от своих граждан, так и от соседей. При этом он подчеркнул, что Москва не прекратит поднимать эту тему на международных площадках, в том числе в Совете безопасности ООН.

Они по-хорошему должны дать какой-то ответ, но не то, что они ответили нам, что «это все фальшивка, придуманная Россией». Если фальшивка, придуманная Россией, давайте встречаться, давайте обсуждать. Я думаю, что они этого испугаются, — заявил он.

По словам сенатора, заявление в адрес парламентов Британии, Франции и Германии было сделано своевременно. Джабаров предупредил, что передача оружия Киеву положит начало ядерной войне.

Мы никогда не допустим появления ядерного оружия на территории Украины. По нашей доктрине, если оно появляется, то те страны ядерные, которые [его] поставили, несут такую же ответственность, как и украинцы, — резюмировал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лондон и Париж втайне готовят передачу Украине компонентов, оборудования и технологий для создания ядерного оружия. По словам дипломата, правительства двух стран стремятся сделать так, чтобы появление такой бомбы у Киева выглядело как итог его собственных разработок.

Совет Федерации
Владимир Джабаров
сенаторы
Украина
Великобритания
ядерное оружие
Замира Евтых
З. Евтых
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Петров
С. Петров
Сергей Подосёнов
С. Подосёнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о планах на путешествия
В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США
Как Марк Эйдельштейн стал своим в Голливуде, при чем тут Уиллис и Сталлоне
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.