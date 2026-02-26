Инициатором передачи Киеву «грязной бомбы» является Лондон, высказал мнение первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров после пресс-конференции, где был представлен доклад «Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста». Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

Это почерк Великобритании, потому что Великобритания — мастерица грязных дел, грязных проектов. Вспомним, это же не первый проект Великобритании: те же самые «белые каски» в Сирии, когда там [провели операцию] с отравляющими веществами... — отметил сенатор.

Джабаров выразил уверенность, что европейские столицы сделают все возможное, чтобы скрыть эти планы как от своих граждан, так и от соседей. При этом он подчеркнул, что Москва не прекратит поднимать эту тему на международных площадках, в том числе в Совете безопасности ООН.

Они по-хорошему должны дать какой-то ответ, но не то, что они ответили нам, что «это все фальшивка, придуманная Россией». Если фальшивка, придуманная Россией, давайте встречаться, давайте обсуждать. Я думаю, что они этого испугаются, — заявил он.

По словам сенатора, заявление в адрес парламентов Британии, Франции и Германии было сделано своевременно. Джабаров предупредил, что передача оружия Киеву положит начало ядерной войне.

Мы никогда не допустим появления ядерного оружия на территории Украины. По нашей доктрине, если оно появляется, то те страны ядерные, которые [его] поставили, несут такую же ответственность, как и украинцы, — резюмировал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лондон и Париж втайне готовят передачу Украине компонентов, оборудования и технологий для создания ядерного оружия. По словам дипломата, правительства двух стран стремятся сделать так, чтобы появление такой бомбы у Киева выглядело как итог его собственных разработок.