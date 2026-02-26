Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца

Младшая дочь принца Эндрю, принцесса Евгения, впервые попала на фото папарацци после задержания отца, сообщил портал People, опубликовав соотвествующий снимок. По словам очевидцев, она выглядела беззаботной и улыбалась.

35-летнюю Евгению, которая хранила молчание с момента ареста отца, заметили в Лондоне. Принцесса вместе с мужем Джеком Бруксбэнком зашла в кафе в Ноттинг-Хилле. Она смеялась, шутила и не пыталась прятаться от камер. Источник издания подтвердил, что Евгения казалась счастливой и несколько раз улыбнулась.

На фоне скандала внимание прессы приковано к Евгении и ее сестре Беатрис. Инсайдеры сообщают, что сестры «складывают кусочки головоломки», осознавая, что родители могли их использовать. В обнародованных письмах фигурируют встречи принцесс с Эпштейном, организованные их матерью герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон.

Ранее британские активисты разместили в парижском Лувре фото бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Снимок сделали после того, как члена монаршей семьи задержали по делу финансиста-педофила Джефри Эпштейна.