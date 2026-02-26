Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:16

Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца

Принцесса Евгения Принцесса Евгения Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press
Младшая дочь принца Эндрю, принцесса Евгения, впервые попала на фото папарацци после задержания отца, сообщил портал People, опубликовав соотвествующий снимок. По словам очевидцев, она выглядела беззаботной и улыбалась.

35-летнюю Евгению, которая хранила молчание с момента ареста отца, заметили в Лондоне. Принцесса вместе с мужем Джеком Бруксбэнком зашла в кафе в Ноттинг-Хилле. Она смеялась, шутила и не пыталась прятаться от камер. Источник издания подтвердил, что Евгения казалась счастливой и несколько раз улыбнулась.

На фоне скандала внимание прессы приковано к Евгении и ее сестре Беатрис. Инсайдеры сообщают, что сестры «складывают кусочки головоломки», осознавая, что родители могли их использовать. В обнародованных письмах фигурируют встречи принцесс с Эпштейном, организованные их матерью герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон.

Ранее британские активисты разместили в парижском Лувре фото бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Снимок сделали после того, как члена монаршей семьи задержали по делу финансиста-педофила Джефри Эпштейна.

