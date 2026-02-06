Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит принесла извинения королю и королеве за свои отношения с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает Reuters. Она также выразила глубокое сожаление о своей дружбе с ним.

Я прошу прощения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, в особенности короля и королеву, — сказала Метте-Марит.

Ранее сообщалось, что в документах по делу Эпштейна имя кронпринцессы упоминается более тысячи раз. Переписка и контакты между ними с 2011 по 2013 годы включали обсуждение книг, поздравления и личные приглашения. Эпштейн предлагал ей шопинг и посещение стоматолога.

До этого научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что переписка Метте-Марит с Эпштейном свидетельствует о системных проблемах европейских элит. Он считает, что такие контакты были нормой в этой среде, а не случайностью. Панкратов отметил, что «бурное прошлое» Метте-Марит — это не единичный случай, а устойчивая тенденция. Ее сын также имеет юридические проблемы, в том числе арест по обвинению в десятках преступлений, включая изнасилования и торговлю наркотиками.