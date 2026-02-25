Инфекция «упекла» короля Норвегии в больницу

Король Норвегии Харальд V госпитализирован на Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания, передала пресс-служба Королевского дома. Уточняется, что патриарху 89 лет.

В текущий момент состояние монарха, как сказано в заявлении, оценивается медиками как удовлетворительное, жизни ничто не угрожает. Харальд V находится под наблюдением врачей, ему оказывается все необходимое лечение.

Ранее Карл III оказался потомком господаря Валахии Влада Цепеша в 16-м поколении. Цепеш является прототипом графа Дракулы из романа Брэма Стокера. Особое внимание к семейным корням короля Карла III возникло после его визита в Трансильванию (регион в Румынии) в 1998 году — тогда выяснилось, что прадед нынешнего британского короля, Георг V, женился на родственнице Цепеша.

До этого Букингемский дворец заявил о готовности принять любое решение парламента относительно лишения принца Эндрю прав на престол. Попавший в скандал из-за связей с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном брат короля Карла III может стать первым за почти 90 лет членом королевской семьи, исключенным из линии наследования специальным актом.