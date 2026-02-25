Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 00:39

Инфекция «упекла» короля Норвегии в больницу

Король Норвегии Харальд V госпитализирован на Тенерифе из-за инфекции

Король Норвегии Харальд V Король Норвегии Харальд V Фото: IMAGO/Javad Parsa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Король Норвегии Харальд V госпитализирован на Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания, передала пресс-служба Королевского дома. Уточняется, что патриарху 89 лет.

В текущий момент состояние монарха, как сказано в заявлении, оценивается медиками как удовлетворительное, жизни ничто не угрожает. Харальд V находится под наблюдением врачей, ему оказывается все необходимое лечение.

Ранее Карл III оказался потомком господаря Валахии Влада Цепеша в 16-м поколении. Цепеш является прототипом графа Дракулы из романа Брэма Стокера. Особое внимание к семейным корням короля Карла III возникло после его визита в Трансильванию (регион в Румынии) в 1998 году — тогда выяснилось, что прадед нынешнего британского короля, Георг V, женился на родственнице Цепеша.

До этого Букингемский дворец заявил о готовности принять любое решение парламента относительно лишения принца Эндрю прав на престол. Попавший в скандал из-за связей с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном брат короля Карла III может стать первым за почти 90 лет членом королевской семьи, исключенным из линии наследования специальным актом.

короли
Норвегия
инфекции
обезвоживание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве раздался взрыв
ТЦК и полиции объявили войну: Украина пылает от Николаева до Львова
ЦРУ тайно предупредило о возможном вторжении Китая на Тайвань
Инфекция «упекла» короля Норвегии в больницу
Самолет судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа
«Убийцы и психопаты»: на Западе занервничали из-за смерти в рядах ВСУ
Сотрудники ТЦК застрелили мужчину за сопротивление при мобилизации
Стало известно решение правительства РФ о поддержке «Самолета»
В России увеличат социальные выплаты
Усилил давление, предал своих: Дугин о том, почему Трамп стал врагом России
В США назвали дату нового этапа переговоров по Украине
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции на фоне убийств
Глава СКР взялся за дело о подрыве авто ДПС в Москве
Песков раскрыл детали встречи Путина с главой МИД Вьетнама
Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду скандального нападающего
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова в 2024 году
«Э литл дигрэшн»: Залужный стал посмешищем в Британии
СКА пробился в плей-офф КХЛ
Устыдился пуза и сбросил 30 кг. Как теряли вес Киркоров, Пермякова, Бурунов
Раскрыта причина смерти 42-летней звезды «Глухаря»
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок
Общество

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.