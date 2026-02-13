Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:29

У Карла III обнаружили «вампирские корни»

RadarOnline: Карл III оказался потомком прототипа графа Дракулы в 16 поколении

Король Великобритании Карл III Король Великобритании Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Карл III оказался потомком господаря Валахии Влада Цепеша в 16-м поколении, пишет RadarOnline. Цепеш является прототипом графа Дракулы из романа Брэма Стокера.

Особое внимание к семейным корням короля Карла III возникло после его визита в Трансильванию (регион в Румынии) в 1998 году, когда будущий король Великобритании принц Чарльз активно участвовал в природоохранительных инициативах региона. Тогда и выяснилось, что прадед нынешнего британского короля, Георг V, женился на родственнице Цепеша. Теперь, благодаря Карлу на регион обратили внимание.

До его [Карла III] участия многие из этих деревень оставались практически незамеченными — живописными, безусловно, но экономически уязвимыми и сталкивались с депопуляцией из-за отъезда молодого поколения, — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что отношения между британским монархом Карлом III и принцем Уэльским Уильямом резко обострились. По информации инсайдеров, теперь обе стороны испытывают «настоящий гнев» по отношению друг к другу.

Британия
Карл III
Румыния
дракула
