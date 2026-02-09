Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 13:24

Принц Уильям пошел на конфликт с отцом

Cosmopolitan: отношения короля Карла III и принца Уильяма резко ухудшились

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Pool / i-Images/Global Look Press
Отношения между британским монархом Карлом III и принцем Уэльским Уильямом резко обострились, сообщает издание Cosmopolitan. По информации инсайдеров журнала, теперь обе стороны испытывают «настоящий гнев» по отношению друг к другу.

Поводом для окончательного разрыва послужил инцидент в Виндзорском замке, когда наследник престола намеренно проигнорировал премьеру документального фильма своего отца «В поисках гармонии: видение короля», после чего родственники якобы полностью прекратили общение. Основной причиной затяжного разлада инсайдеры называют борьбу за влияние и нежелание сторон идти на компромиссы.

Они сталкиваются, потому что слишком похожи. Оба считают себя правыми. Никто не уступает легко, — рассказал журналу источник во дворце.

По утверждению собеседников издания, у короля возникает больше сложностей во взаимодействии с Уильямом, чем с принцем Гарри. Если младшего сына во дворце считают эмоциональным и предсказуемым, то принц Уэльский описывается как расчетливый и крайне упрямый человек.

Ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон начала заблаговременную подготовку к коронации своего супруга принца Уильяма. Эти планы активизировались на фоне ухудшения здоровья короля Карла III, борющегося с раком.

