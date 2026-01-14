Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон планирует коронацию своего супруга — принца Уэльского Уильяма, сообщает RadarOnline. Это происходит на фоне ухудшения самочувствия его 77-летнего отца Карла III и его борьбы с раком.

Кейт очень ответственно подходит к коронации Уильяма. Она работает за кулисами, чтобы все было спланировано и согласовано как можно быстрее. <…> Уильяму нужно будет короноваться как можно скорее, поэтому разумно и необходимо позаботиться о том, чтобы всё было подготовлено заблаговременно, — поделился инсайдер.

Также стало известно, что Кейт активно поддерживает команда опытных чиновников и специалисты по организации мероприятий, занимающиеся решением организационных вопросов и дающие ей рекомендации. Помимо этого, важную роль играют консультации с королем Карлом III и прочими влиятельными представителями монаршей фамилии, которым важно своевременно информировать обо всех событиях.

Ранее сообщалось, что в Британии могут заблокировать соцсеть Х. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал непристойный контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон, а также создавал изображения откровенного характера с детьми. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.