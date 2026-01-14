Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 21:25

Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон планирует коронацию своего супруга — принца Уэльского Уильяма, сообщает RadarOnline. Это происходит на фоне ухудшения самочувствия его 77-летнего отца Карла III и его борьбы с раком.

Кейт очень ответственно подходит к коронации Уильяма. Она работает за кулисами, чтобы все было спланировано и согласовано как можно быстрее. <…> Уильяму нужно будет короноваться как можно скорее, поэтому разумно и необходимо позаботиться о том, чтобы всё было подготовлено заблаговременно, — поделился инсайдер.

Также стало известно, что Кейт активно поддерживает команда опытных чиновников и специалисты по организации мероприятий, занимающиеся решением организационных вопросов и дающие ей рекомендации. Помимо этого, важную роль играют консультации с королем Карлом III и прочими влиятельными представителями монаршей фамилии, которым важно своевременно информировать обо всех событиях.

Ранее сообщалось, что в Британии могут заблокировать соцсеть Х. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал непристойный контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон, а также создавал изображения откровенного характера с детьми. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.

Великобритания
коронации
принцы
Кейт Миддлтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над российскими регионами за семь часов
Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина
Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма
Банковские карты попали под НДС: что это значит для россиян
«112»: тело футболиста Адамса нашли в Звенигороде
Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике
«Студенты его обожали»: каким был ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий
«Наделают полные штаны дерьма»: Медведев о будущем Гренландии
Суд вынес решение по «сладкому» делу одного из самых влиятельных блогеров
Редкий лесной кот забрел во двор к жителю Приамурья и попал на видео
Вэнс и Рубио начали встречу с главами МИД Дании и Гренландии
«Без романов на площадке»: кадры с съемок нового «Ледникового периода»
Тимошенко все? Уголовнице грозит новый срок — чем не угодила Западу
Власти ФРГ отреагировали на план Трампа по иранским пошлинам
«Прячет голову в песок»: Орбан жестко высказался о кредиторах Украины
Стало известно еще о двух жертвах роддома в Новокузнецке
Центральные районы европейского города погрузились во тьму
В США сравнили российский Су-35 с поставленными Западом истребителями ВСУ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.