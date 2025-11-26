Туристки начали примерять корону Российской империи в музее Три посетительницы музея в Петербурге устроили фотосессию в императорской короне

Посетительницы филиала Государственного Русского музея в Михайловском замке начали примерять на себя копию короны Российской империи, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что экспонат для слабовидящих можно изучать на ощупь, но снимать его с места и надевать запрещено. Только вмешательство смотрительницы остановило фотосессию.

Что же вы творите? — закричала смотрительница музея.

Ранее в Париже преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении, включая колье, брошь и диадему. Нетронутым остался самый крупный бриллиант из коллекции Наполеона «Регент». Ворам удалось скрыться, но вскоре неподалеку от Лувра была найдена сломанная корона жены императора Наполеона III.

До этого в полиции Франции рассказали, что ограбление Лувра произошло всего за семь минут. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, преступники тщательно подготовились к хищению и заранее изучили обстановку вокруг музея, что позволило им действовать максимально быстро и эффективно.