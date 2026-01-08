Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 18:46

Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами

Верховный суд РФ отменил приговор охотнику, нашедшему в лесу патроны 1943 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Верховный суд России отменил приговор охотнику из Оренбургской области Валерию Быкову, осужденному за хранение найденных в лесу шести раритетных патронов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Изначально мужчину наказали по уголовной статье о незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию, назначив ему семь месяцев ограничения свободы.

В 2013 году оренбуржец нашел в лесу шесть патронов производства Тульского оружейного завода образца 1943 года для боевого нарезного огнестрельного оружия. Охотник забрал патроны себе и стал хранить их дома в специальном кейсе, к которому не было доступа у посторонних людей.

Данных о том, что Быков имел цель использовать боевые патроны для причинения вреда себе или другим лицам, обществу или государству, в материалах дела не имеется и в ходе судебного разбирательства не установлено, — отметили в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что автомобили и телефоны оказались самым часто конфискуемым имуществом при вынесении приговоров. Если в 2022 году судебные решения затронули 614 машин и 3618 единиц мобильной техники, то за 11 месяцев 2025 года было принудительно обращено в государственную собственность 11 841 авто и 11 613 телефонов, планшетов и ноутбуков.

охотники
патроны
Верховный суд
уголовные дела
Россия
