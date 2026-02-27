Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя Охотник с Чукотки принял людей за оленей и открыл по ним огонь

Житель чукотского поселка Кеперей отправился охотиться на оленей и по ошибке ранил знакомого выстрелом в живот, передает пресс-служба СК по региону. Инцидент случился в январе, когда мужчина отправился в тундру на снегоходе и взял с собой карабин.

Причиной всему стала плохая видимость. Находясь в 30 километрах от родного села, мужчина принял силуэты людей, ехавших впереди на снегоходе, за стадо оленей и открыл огонь. Один из выстрелов попал в 42-летнего знакомого, причинив ему тяжелое ранение в живот. Теперь судьбу сельчанина будет решать Билибинский районный суд, куда уже передали все материалы.

В ходе следствия обвиняемый не стал отпираться и полностью признал свою вину в неосторожной стрельбе. Он также добровольно выплатил пострадавшему компенсацию за моральный вред, не дожидаясь решения суда. Мужчине предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Саратовской области охотник застрелил своего 36-летнего приятеля во время конфликта и попытался выдать убийство за несчастный случай при падении со снегохода. Однако следствие установило, что злоумышленник намеренно выстрелил в друга из ружья, в результате чего пострадавший скончался на месте.