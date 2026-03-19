19 марта 2026 в 15:40

В России анонсировали новые обмены с Украиной

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская и украинская стороны ведут подготовку к новым обменам военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые передает ТАСС, также по различным каналам идут контакты касательно возвращения жителей Курской области, удерживаемых Киевом.

Обмены между РФ и Украиной готовятся, — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова сообщила, что многие украинские военнопленные и задержанные гражданские лица просят не передавать их Киеву. По ее словам, они опасаются преследований со стороны украинских властей, поскольку не разделяют их идеологию.

До этого сообщалось, что омбудсмен планирует предпринять активные усилия по возвращению семи жителей Курской области, которые все еще находятся на территории Украины. По словам омбудсмена, к настоящему моменту на родину уже удалось доставить 158 жителей приграничного региона.

Россия
Украина
Татьяна Москалькова
обмены
