Ортопед рассказал, какие кровати и матрасы спасут детей от сколиоза

Специальные ортопедические матрасы с полноценной поддержкой спины помогают предотвратить развитие сколиоза у детей, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов. По его словам, крайне важно позаботиться о наличии удобной постели, которая позволяет формировать правильные изгибы позвоночника.

Какие кровати и матрасы позволяют предотвратить развитие сколиоза у детей? Важно позаботиться, чтобы у несовершеннолетних была удобная постель, позволяющая формировать правильные изгибы позвоночника во время ночного сна. Для детей полезны специальные ортопедические матрасы с полноценной поддержкой спины в ее физиологическом положении. Если ребенок спит на мягкой постели с высокой подушкой под головой, то мышцы не отдыхают. Они находятся в напряженном и нефизиологичном положении. Это приводит к нарушению сна, частым пробуждениям и постоянным переворотам в постели, — сказал Термитов.

