13 апреля 2026 в 04:33

Россиянам объяснили, кто из пенсионеров получит прибавку в мае

Финогенова: в мае прибавку к пенсии получат бывшие члены летных экипажей

Индексация пенсий в мае не предусмотрена, напомнила в беседе с РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Однако ряд категорий граждан могут рассчитывать на перерасчет в сторону увеличения.

В первую очередь это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности — для них это будет второй ежемесячный пересчет надбавки в этом году (всего их четыре). Размер доплаты зависит от зарплаты и продолжительности специального стажа.

Кроме того, дополнительные выплаты получат инвалиды и участники ВОВ, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Им ежегодно ко Дню Победы перечисляют по 10 тыс. рублей.

Прибавку также получат граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, и те, кому присвоили первую группу инвалидности. Для них фиксированная выплата в составе страховой пенсии (9584,69 рубля) увеличится вдвое. Также доплата положена пенсионерам с иждивенцами.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк указал, что россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.

Остеопат развеяла главный миф об опасности привычки хрустеть пальцами
«Не может защитить себя»: предложение Украины Израилю назвали абсурдным
Украинцы подали Москальковой больше 600 просьб о переезде в Россию
В России могут кардинально упростить покупку жилья бойцам СВО
«Немного нелепо»: Трамп оценил финансирование НАТО для защиты от России
Партия Мадьяра победила на выборах в Венгрии: что это значит для России
Мощные взрывы на фоне тревоги прогремели на Украине
Россиянам объяснили, кто из пенсионеров получит прибавку в мае
Нарколог объяснил, как не уйти в запой весной
Дмитриев оценил выборы в Венгрии и сделал жесткий прогноз для ЕС
«Организация Сороса»: Маск предположил, кто пришел к власти в Венгрии
Названы города-лидеры по качеству жизни в России
Психиатр объяснил родителям, как общаться с детьми-подростками
США нашли очередной способ подтолкнуть Иран к уступкам
Выборы в Венгрии ночью 13 апреля: последние новости, победа оппозиции
Овечкин не подал руку игрокам «Питтсбурга»
Лидер «Тисы» обратился со спорным призывом к президенту Венгрии
«Его не должно быть»: Украина требует отмены матча с РФ по водному поло
Иран нашел виновного в срыве подписания соглашений с США
Названо условие, при котором проезд в транспорте может стать бесплатным
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
