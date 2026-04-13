Россиянам объяснили, кто из пенсионеров получит прибавку в мае Финогенова: в мае прибавку к пенсии получат бывшие члены летных экипажей

Индексация пенсий в мае не предусмотрена, напомнила в беседе с РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Однако ряд категорий граждан могут рассчитывать на перерасчет в сторону увеличения.

В первую очередь это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности — для них это будет второй ежемесячный пересчет надбавки в этом году (всего их четыре). Размер доплаты зависит от зарплаты и продолжительности специального стажа.

Кроме того, дополнительные выплаты получат инвалиды и участники ВОВ, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Им ежегодно ко Дню Победы перечисляют по 10 тыс. рублей.

Прибавку также получат граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, и те, кому присвоили первую группу инвалидности. Для них фиксированная выплата в составе страховой пенсии (9584,69 рубля) увеличится вдвое. Также доплата положена пенсионерам с иждивенцами.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк указал, что россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.