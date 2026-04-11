Россиянам пояснили, как добавить 1 млн рублей к пенсии

Россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС), заявил в беседе с РИА Новости генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк. По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.

Накопления в ПДС растут за счет инвестиционного дохода от фонда и государственной поддержки. Так, при зарплате до 80 тыс. рублей государство удваивает взносы, при доходе от 80 до 150 тыс. добавляет 50%, свыше 150 тысяч — 25%.

Представим себе человека 37 лет с зарплатой порядка 100 тыс. рублей в месяц. Если он будет откладывать хотя бы по две–три тысячи рублей ежемесячно, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит необходимый один миллион рублей, — сказал Мошляк.

Эксперт также напомнил, что в программу можно перевести старые пенсионные накопления (за 2002–2013 годы). При трудоустройстве стоит уточнять наличие корпоративных пенсионных программ.

Ранее финансист Татьяна Волкова указала, что только 10% налогоплательщиков оформляют вычеты по расходам, хотя формально это право есть у миллионов россиян. По ее словам, граждане не массово прибегают и к инвестиционным счетам нового типа, позволяющим ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей.